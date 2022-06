Julee Cruise overleden, bekend van onheilspellende titelsong Twin Peaks

De Amerikaanse zangeres Julee Cruise is op 65-jarige leeftijd overleden. Haar onheilspellende titelsong Falling zette in de jaren 90 perfect de sfeer voor David Lynch' tv-serie Twin Peaks.

In 1986 had Cruise al eens met Lynch gewerkt toen hij Blue Velvet regisseerde. De samenwerking kwam tot stand toen Lynch van de band This Mortal Coil geen toestemming kreeg om het nummer Song to the Siren te gebruiken. Hij vroeg componist Angelo Badalamenti om een soortgelijke dromerige popballade, en dat werd Mysteries of Love. Op zoek naar een zangeres kwam Badalamenti uit bij Cruise, een kennis.

Badalamenti vroeg Cruise echter niet of ze het breekbare nummer zelf wilde inzingen, maar informeerde of zij andere zangeressen kende. "Hij dacht niet aan mij omdat ik bekendstond als een schreeuwer", zei Cruise daar later over. "Maar nadat hij zes van mijn suggesties had afgewezen, zei ik sarcastisch: laat mij het dan maar doen."

"Ik was doodsbang", zei Cruise over de opnames van Mysteries of Love. "Het had geen metrum, het was oceanisch, een onmetelijke melodie zonder kans om adem te halen."