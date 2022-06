Vanavond op tv: Gevolgen stikstofbesluit • Nieuwe dirigent Concertgebouworkest • Slotdag MH17-proces

De gevolgen van het stikstofbesluit

Het kabinet hakt vandaag de knoop door over een drastische verlaging van de stikstofuitstoot. Verantwoordelijk minister Christianne van der Wal waarschuwde eerder deze week al dat het voorstel voor boeren in bepaalde delen van het land "keihard" zal zijn. Vanmiddag, na afloop van de ministerraad, presenteert ze het 'Nationaal Programma Landelijk Gebied'. Daarin staat onder meer hoeveel de stikstofuitstoot per gebied omlaag moet.

We zijn in Den Haag voor de politieke reacties en spreken boeren in Barneveld over de impact van de te verwachten maatregelen.