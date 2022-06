Klaus Mäkelä (26) nieuwe chef-dirigent Concertgebouworkest

Het Koninklijk Concertgebouworkest krijgt na jaren weer een nieuwe dirigent: Klaus Mäkelä - slechts 26 jaar oud - wordt vanaf 2027 de chef-dirigent. Tot die tijd bekleedt de Fin de functie van 'artistiek partner'. Nieuwsuur sprak Mäkelä alvast in Hamburg over zijn aanstaande benoeming.

Mäkelä leidt meer toporkesten, is de meest gevraagde jonge dirigent en was al eerder te gast bij het Concertgebouworkest. De wereld van de klassieke muziek loopt met hem weg. Directievoorzitter Dominik Winterling: "Op dit niveau is het heel moeilijk om iemand te vinden. Een talent als Mäkelä komt maar zelden voorbij."

Er werd al langere tijd - in binnen- en buitenland - reikhalzend uitgekeken naar de benoeming. Het orkest zat inmiddels vier jaar zonder artistieke leider nadat de laatste chef-dirigent, Daniele Gatti, in 2018 moest vertrekken vanwege een MeToo-kwestie.

Top-3

Mäkelä noemt zijn nieuwe orkest uniek. "Toen ik in 2020 voor de eerste keer met ze optrad, was dat een bijzonder moment voor me. Hun klank is heel speciaal, gevoelig en gelaagd. Het heeft een warmte die geen enkel ander orkest heeft", zegt hij.

Het Concertgebouworkest behoort met de Berliner Philharmoniker en de Wiener Philharmoniker tot de absolute top-3 van beste orkesten ter wereld. "Het is een heel grote naam waarmee je als musicus echt opgroeit", zegt Mäkelä.

Maar omdat hij ook al chef-dirigent is bij het Oslo Filharmonisch Orkest en het Franse Orchestre de Paris, is er gekozen voor een constructie waarin hij eerst 'artistiek partner' wordt. "We gaan nu eerst de relatie met hem opbouwen en fantastische concerten geven. Het wordt zowel een romantisch als een hedendaags repertoire. In 2027 wordt hij dan onze nieuwe chef-dirigent", zegt Winterling.

In de wereld van de klassieke muziek is de benoeming een megatransfer.