DSI-agent die gijzelnemer Apple-Store Leidseplein aanreed niet vervolgd

De DSI-agent die de dader aanreed bij de gijzeling in de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam wordt niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten op basis van het onderzoek van de Rijksrecherche. Volgens het OM was het ingrijpen gerechtvaardigd en handelde de man volgens de ambtsinstructie die hiervoor geldt.

De gijzeling in de Apple Store was op 22 februari van dit jaar. Een gewapende man van 27 nam aan het eind van de middag een klant van de elektronicawinkel in gijzeling. De man, een 44-jarige Bulgaar, werd voortdurend onder schot gehouden. De dader had meerdere wapens.

Vier andere mensen hielden zich tijdens de gijzeling schuil in een afgesloten ruimte boven de winkel. De dader eiste voor 200 miljoen euro aan cryptovaluta.

Ontsnapt

Tegen half elf 's avonds wist de gijzelaar te ontsnappen, op het moment dat een politierobot water kwam brengen. De gijzelaar holde de staat op en de dader ging erachteraan. Op dat moment werd hij doelbewust aangereden door een auto van de DSI. De gijzelnemer overleed een dag later aan zijn verwondingen.

