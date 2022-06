Medewerker slachtbedrijf Tilburg overleden door aanval door stier

Een medewerker van slachtbedrijf Vion in Tilburg is vanochtend overleden door een aanval van een stier. Dat meldt de politie.

Volgens Omroep Brabant werd het ongeluk rond 06.30 uur gemeld. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon geen hulp verlenen.

De Arbeidsinspectie doet verder onderzoek naar het ongeluk. Om die reden kan de politie geen verdere informatie geven. Voor andere medewerkers van het bedrijf is Slachtofferhulp ingeschakeld.

'Aangeslagen'

Een woordvoerder van de Arbeidsinspectie laat weten dat er op dit moment geen verdere details over het slachtoffer bekend worden gemaakt. Over de dodelijke aanval van de stier zegt ze: "Het komt wel eens voor maar ik heb daar verder geen cijfers over."

Slachtbedrijf Vion bevestigt het ongeval. "We betreuren het ongeval ten zeerste en zijn aangeslagen door het ongeval. We werken mee aan het onderzoek en zolang dat loopt gaan we er verder niet op in."