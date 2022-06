Rotterdam verzet zich tegen olieboringen

De Rotterdamse wethouder Bonte wil proberen de omstreden oliewinning in Rotterdam-Zuid alsnog te stoppen. Gisteren werd bekend dat staatssecretaris Vijlbrief akkoord gaat met verlenging van de vergunning voor de NAM.

De NAM boort al sinds 1984 naar olie onder een gebied dat zich uitstrekt van Barendrecht tot de Rotterdamse wijk Schiemond. De aardoliemaatschappij heeft een verzoek ingediend die vergunning te verlengen en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat wil dat toestaan. Wel beperkt hij de geldingsduur tot 2035 in plaats van 2050, zoals de NAM had gevraagd.

De Rotterdamse wethouder Bonte van Duurzaamheid en Energietransitie noemt het besluit van Vijlbrief zeer teleurstellend. Volgens hem veroorzaakt de verlenging een onacceptabel risico op bodemdaling en is het besluit ook in strijd met het landelijke klimaatbeleid. Hij onderzoekt of hij de verlenging door de staatssecretaris kan stoppen via de Raad van de State.

Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bij de Raad van State in beroep te gaan.