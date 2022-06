Zo hadden 'compleet verraste' ijshockeyclubs opeens geen competitie meer

Ze waren met stomheid geslagen. Voor de ijshockeyclubs in de BeNe-League kwam de mededeling dat de Nederlandse bond de stekker uit hun competitie trekt woensdagavond volledig uit de lucht vallen. "We zijn compleet verrast. Het is te belachelijk voor woorden", viel te lezen in een reactie op de website van de Haagse club Hijs Hokij. "Een ongehoorde en onacceptabele manier van handelen", vonden ze bij Eaters Limburg. In de BeNe-League speelden het afgelopen seizoen vier Nederlandse en vier Belgische clubs. Ze waren op hun plek in de competitie, die sinds 2016 bestaat. Het niveau was prima, het enthousiasme groot en de onderlinge verhoudingen uitstekend. Frictie en gedoe Wat de clubs betreft, was de BeNe-League dus blijven bestaan. Toch waren ze allemaal op de hoogte van de problemen die de competitie nu de kop kosten: frictie en gedoe tussen de bestuurders van de Nederlandse en Belgische ijshockeybond.

Volle tribunes bij een BeNe-League-wedstrijd in 2020 - Orange Pictures

In een verklaring over het besluit om te stoppen met de BeNe-League schreef de Nederlandse bond dat de "door de Belgische bond verkozen uitgangspunten haaks staan op de normen, waarden en ambitieplannen van IJshockey Nederland". Of, in duidelijkere taal: "Het loopt al langere tijd niet lekker". Ruis willen voorkomen Het zijn de woorden van Jan Hopstaken, voorzitter van de Nederlandse ijshockeybond. Eigenlijk zijn er al sinds de start van de BeNe-League met regelmaat meningsverschillen tussen de beide bonden, die er een verschillende bestuurscultuur op nahouden. Daarom, meent Hopstaken, kan deze wending voor niemand een verrassing zijn. "Volgens mij hadden we het ook niet netter kunnen doen", zegt hij. "Ik heb alle clubvoorzitters gebeld en we hebben ze een uitgebreide brief met uitleg gestuurd. Door ze niet eerder te informeren, hebben we ruis willen voorkomen."

Quote In hun verklaring spreken ze over 'normen en waarden'. Nou, als dit hun normen en waarden zijn, dan weet ik het niet. Pascal Nuchelmans, voorzitter van de Belgische ijshockeybond, over het besluit van zijn Nederlandse collega's

"Het nieuws op zich verraste me niet zozeer. We hadden al een tijdje in de gaten dat het niet botert", beaamt Hans Toonen, voorzitter van Zoetermeer Panters. "De manier waarop het ging, verraste me wel. Opeens kreeg ik woensdagavond een telefoontje van niet meer dan dertig seconden." Geen 'go', maar een 'no' Eigenlijk waren de acht BeNe-League-clubs in afwachting van een reactie op de tussenoplossing die ze hadden aangedragen. In dat plan zou de leiding over de competitie vooral in handen komen te liggen van de clubs. De bonden zouden een faciliterende rol aannemen. "Blijkbaar was er bij de Nederlandse bond geen vertrouwen in ons voorstel", constateert Harry Vlaardingerbroek, voorzitter van Hijs Hokij. "We waren in afwachting van goedkeuring, van een 'go'. In plaats daarvan ging plotseling de stekker eruit", zegt Ron Lahay, voorzitter van Eaters Limburg.

BeNe-League-wedstrijd tussen Flyers Heerenveen en Hijs Hokij Den Haag - Orange Pictures

Ook Pascal Nuchelmans, de voorzitter van de Belgische ijshockeyfederatie, zegt te zijn overvallen door de actie van zijn collega's van de Nederlandse bond. Hij spreekt van een "eenzijdige beslissing", die hij "uit de media moest vernemen". "In hun verklaring spreken ze over 'normen en waarden'", aldus Nuchelmans. "Nou, als dit dan hun normen en waarden zijn, dan weet ik het niet." Hoe nu verder? Nuchelmans had voorgesteld om de organisatie van de BeNe-League aan de Belgische bond over te laten. De Nederlandse bond ging daar niet in mee. Bondsvoorzitter Hopstaken: "Het afgelopen seizoen hebben we dat scenario eigenlijk al uitgeprobeerd. Dat liep niet goed, we merkten dat er afspraken niet nagekomen werden." "Het is niet zo dat het alleen de schuld van de Belgische bond is. Je moet het met z'n allen doen", benadrukt Hopstaken. "Maar bij ons zijn in de loop der jaren vijf of zes bestuurders gestopt, omdat ze niet in de organisatie konden werken." De voorzitter van Zoetermeer Panters sprak donderdagavond in Langs de Lijn en Omstreken van een lastige situatie: