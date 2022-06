Vermiste baby van vermoorde ouders gevonden na 42 jaar

Een verdere zoektocht leidde de onderzoekers naar een vrouw in buurstaat Oklahoma. Ze werd op haar werk overvallen met het nieuws over haar vroegste jaren.

Pas vorig jaar oktober konden de twee lichamen worden geïdentificeerd door onderzoekers die hun dna-materiaal door een openbare genetische databank haalden. Onduidelijk was toen wat er met de babydochter van de twee gebeurd was.

Er werd indertijd nooit een verband gelegd met twee anonieme lichamen die in januari 1981 vermoord werden teruggevonden bij Houston. Het ging om een man die was doodgeslagen en een vrouw die was gewurgd.

Holly is de dochter van Tina en Dean Clouse, die in 1980 van Florida naar Texas verhuisden. In oktober van dat jaar verloor hun familie het contact met de twee en jarenlang was het een raadsel waar het gezin gebleven was.

42 jaar na de moord op haar ouders is hun vermiste dochter Holly Marie Clouse opgespoord in de VS. Clouse, die vermist raakte als baby, wist tot voor kort niks van haar vroege verleden. Ze is blij het contact met haar biologische familie te hernieuwen.

Holly werd na de moord op haar ouders aangeboden voor adoptie bij een kerk in Arizona door twee in het wit geklede vrouwen die zeiden dat ze bij een nomadische religieuze groep hoorden. Ze werd geadopteerd door een stel uit Oklahoma en groeide op zonder verdere bijzonderheden. Haar adoptieouders zijn nadrukkelijk geen verdachten in de zaak.

Al enkele uren nadat haar het nieuws was verteld, had Holly een digitale ontmoeting met haar biologische familie. Ze spraken onder anderen met haar oma en broers en zussen van haar ouders. Ze zegt hen binnenkort graag in het echt te willen ontmoeten. Omdat ze om privacy vraagt, zijn details over hoe onderzoekers haar vonden en hoe haar leven precies verliep, niet bekendgemaakt.

Vragen blijven

Holly's oma was dolgelukkig dat haar kleindochter is terugvonden, ook nog eens op de verjaardag van haar vermoorde zoon. "Dit is een verjaardagscadeau uit de hemel. Ik heb veertig jaar gebeden om antwoorden en de Heer heeft nu iets onthuld."

"Ik droomde vannacht over mijn zus Tina", zei haar tante over de moeder van Holly. "Ik droomde dat ze op de vloer lag te lachen en te spelen met Holly, zoals ik ze zo vaak gezien had. Ik geloof dat Tina eindelijk rust kent nu Holly met haar familie is herenigd."

Voor de politie is de bizarre zaak nog niet af. Agenten hopen dat de nieuwe ontwikkelingen tot antwoorden leiden over wie het echtpaar Clouse heeft vermoord en hoe Holly bij de in wit geklede vrouwen is terechtgekomen.