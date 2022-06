Tweespalt in golfwereld om Saudische toernooireeks, ook Trump laat zich uit

Na maanden van fel debat over de Saudische investeringen in het golf werd in Londen donderdag de eerste speeldag van het eerste LIV-toernooi afgewerkt. De PGA besloot daarop alle 'dissidente' spelers die daaraan meededen te schorsen.

Saudi-Arabië investeert al jaren in sport, bijvoorbeeld in het voetbal en de Formule 1. Nu is ook het golf aan de beurt: de veelbesproken LIV Golf-tour moet gaan concurreren met de PGA Tour, de grote, traditionele organisator van een aantal klassieke toernooien.

"Ze hebben het toegegeven en alles is besproken." Wat betreft Norman, die door de Saudische investeerders met een enorme zak geld op pad werd gestuurd om de nieuwe competitie op poten te zetten, was de kous daarmee wel af.

"We hebben allemaal weleens een fout gemaakt." Deze waarheid als een koe werd uitgesproken door Greg Norman, oud-golfer en een drijvende kracht achter de LIV-tour. Het was zijn antwoord op de vraag wat hij vond van de brute moord op de journalist Jamal Khashoggi, criticus van het regime van Saudi-Arabië.

Dit keer lag het dus anders. Investeren in de golfsport paste prima in de Vision 2030 , het Saudische beleidsplan dat het doel heeft het land te ontwikkelen en op de kaart te zetten. Mogelijk gemaakt door investeringen door het staatsfonds Public Investment Fund, dat onder meer als eigenaar van voetbalclub Newcastle United in de boeken staat.

Dat er een nieuwe competitie werd opgericht om te concurreren met de machtige Amerikaanse PGA, is niet zo verrassend. Net zoals in het voetbal, waar grote clubs zich met de Super League probeerden af te scheiden van de UEFA, waren er ook in het golf al decennialang geruchten over concurrerende competities. Al die plannen bloedden echter dood nog voor ze concreet werden.

De LIV hanteert een aantal nieuwe spelvormen. Zo wordt er gespeeld in teams, is er een shotgun start en is er geen cut.

Per toernooi verdelen 48 golfers een prijzenpot van rond de 25 miljoen dollar. De winnaar krijgt iets minder dan 4 miljoen dollar, terwijl ook de nummer laatst nog altijd meer dan een ton ontvangt. Het is een stuk meer dan wat er bij de PGA te verdienen valt.

Nergens is meer te verdienen dan op de LIV-tour, die bestaat uit acht toernooien in Europa, Azïe en in Amerika. 'LIV' staat voor de Romeinse letters 54, het aantal holes dat op de toernooien gespeeld wordt.

De discussie liet zich goed samenvatten in een kort vraaggesprek tussen golfers Ian Poulter en Lee Westwood met Sky Sports, op een persconferentie in aanloop naar het eerste LIV-toernooi.

In februari lekten off the record-opmerkingen van zesvoudig major-winnaar Phil Mickelson uit. Hij noemde de Saudi's scary motherfuckers, waar je maar beter niet mee in zee moest gaan. Hij bleef daarna lange tijd stil. Tot afgelopen maandag, toen bekend werd dat hij toch voor de LIV heeft gekozen.

De PGA voert nu dus een zero-tolerance beleid: het is óf de PGA spelen óf de LIV. Dat ondervonden donderdag zeventien spelers die - nog altijd aangesloten bij de PGA - in actie kwamen op het eerste LIV-toernooi in Londen. Zij werden allen geschorst door de PGA.

🗣️ "If Vladimir Putin had a tournament, would you play that?" Ian Poulter and Lee Westwood refuse to answer questions on whether there is anywhere in the world they wouldn't play. pic.twitter.com/v9WkEYvDoy

Ondanks alle kritiek is er ook begrip voor de golfers die naar de LIV zijn overgestapt. Mickelson merkte in het gewraakte off-the-record-gesprek ook op dat een reden om tóch met de Saudi's in zee te gaan, zou zijn om de PGA aan te pakken.

Het tweetal werd gevraagd of er überhaupt een morele grens is om ergens te spelen. Zouden Poulter en Westwood ook uitkomen op een door Vladimir Poetin georganiseerd toernooi? En zouden ze ten tijde van de apartheid in Zuid-Afrika hebben gegolfd?

Als tegenargument op de kritiek wordt daarbij vaak gewezen op de dubbele maten waarmee gemeten zou worden: er vloeit geld vanuit alle hoeken van de wereld richting allerlei grote sporten. Waarom moeten nou net de LIV en de aangesloten golfers zo worden bekritiseerd?

Status als outcast

Donderdag om 15.00 uur werd dan toch de eerste LIV-slag geslagen. Op de Centurion Club in Londen is de eerste editie inmiddels in volle gang.

Ragnar Niemeijer, golf-commentator van NOS, zag hoe groot de impact van het debat over de LIV op de golfwereld is geweest. "Het is een discussie die heel diep gaat. Toen de plannen bekend werden, zei Rory McIlroy dat hij 'aan de juiste kant van de geschiedenis wilde staan'. Ook in de media werd in good and bad guys gedacht."

"Dat sommige deelnemende golfers zeggen dat ze het voor de ontwikkeling van de sport doen, is lachwekkend. Het gaat natuurlijk om geld. In principe valt er wel wat te zeggen voor de claim van spelers dat het golf onvoldoende wordt vernieuwd: het spel wordt al 100 jaar op dezelfde manier gespeeld. Maar daar gaat het nu niet om: het gaat nu om waar het geld vandaan komt."

De LIV zal zich aan de status van 'outcast' moeten ontworstelen om succesvol te zijn. "Het is de vraag hoe sponsoren van spelers ermee om zullen gaan. Daarnaast blijkt de PGA zich met de schorsing dus keihard op te stellen en is het de vraag of de punten in de wereldranking mee zullen tellen."