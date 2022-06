Vrachtwagen met kalveren kantelt op A2 in Limburg, 'stel reis uit als het kan'

Door een ongeluk met een vrachtwagen bij Heel in Limburg is de A2 in beide richtingen zo goed als afgesloten. De vrachtwagen met aanhanger, die kalveren vervoerde, kwam rond 03.00 uur op zijn kant terecht. Enkele dieren kwamen daarbij om het leven.

Tientallen andere kalveren stonden op de weg. De dieren zijn inmiddels overgeladen in andere vrachtwagens, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten in het NOS Radio 1 Journaal.

Inmiddels is er één rijstrook vanuit Maastricht richting Eindhoven open, maar de woordvoerder verwacht dat het tot zeker "in de loop van de ochtend" duurt voordat de snelweg weer volledig wordt vrijgegeven.

"Eerst moet een dierenarts in dit soort gevallen de situatie bekijken. Daarna kunnen wij pas ons werk doen door de vrachtwagen te bergen, het wegdek te reinigen en de vangrail te repareren, want die is ook kapot gegaan. Verder zien we pas echt goed hoe de weg erbij ligt als de vrachtwagen weer op zijn wielen staat en dat is nu nog niet het geval."

Reizen uitstellen

Rijkswaterstaat adviseert daarom om reizen uit te stellen als dat mogelijk is: "Eén open rijstrook is erg weinig en de omleidingsroutes in Limburg zijn beperkt, dus op de andere wegen slibt het snel dicht".

Hoe de vrachtwagen kon kantelen, is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe de chauffeur eraan toe is.