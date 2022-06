A2 bij Heel dicht door gekantelde vrachtwagen met kalveren

Door een ongeluk met een vrachtwagen bij Heel in Limburg is de A2 daar in beide richtingen afgesloten. De vrachtwagen met aanhanger, die kalveren vervoerde, kwam door onbekende oorzaak op zijn kant terecht. Enkele dieren kwamen daarbij om het leven.

Tientallen andere kalveren staan op de weg. De A2 is voorlopig nog dicht om de ravage op te ruimen en de dieren weg te halen. Verkeer tussen Eindhoven en Maastricht wordt omgeleid via Venlo, over de A67 en A73.

De rijstrook richting Eindhoven gaat op zijn vroegst weer rond 07.00 uur open, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen persbureau ANP. Omdat de vrachtwagen geborgen moet worden, gaat de weg richting Maastricht naar verwachting pas in de loop van de ochtend weer open.

Hoe de vrachtwagen kon kantelen, is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe de chauffeur eraan toe is.