Volleybalmannen in Nations League kansloos onderuit tegen Amerika

De Amerikanen, nummer zeven van de wereldranglijst, gaven met name in de eerste set volleyballes aan Nederland, dat de mondiale nummer 16 is. In de tweede en derde set gaf Nederland wat meer weerstand, maar geen moment was het genoeg om hoop op een comeback te kunnen koesteren.

In één uur en 11 minuten was het klaar. Met negen punten was Thijs ter Horst topscorer bij Oranje. De Amerikanen hadden er twee met een score van 14, Aaron Russell en Kyle Ensing.

Vrijdag een nieuwe kans voor de Oranjemannen in hun derde wedstrijd tegen Iran. Zondag staat het laatste duel met Australië op het programma.