Para-atlete Jong verbetert eigen wereldrecord op 100 meter

Para-atlete Fleur Jong heeft bij grandprixwedstrijden in Parijs haar eigen wereldrecord op de 100 meter (T62-klasse) verbeterd. Met 12,56 was ze 0,08 sneller dan het record dat ze vorig jaar bij de EK in de boeken bracht.

Toen was ze 0,02 seconden sneller dan het oude wereldrecord, dat sinds 2019 op naam stond van Marlene van Gansewinkel.