Portugal stoomt door in Nations League en klopt Tsjechië, ook Spanje wint

Aan de hand van Bernardo Silva heeft Portugal ook zijn tweede thuiswedstrijd in divisie A van de Nations League gewonnen. Tegen Tsjechië werd het 2-0 voor de winnaar van de eerste editie van het toernooi. Afgelopen zondag kreeg Zwitserland al klop met 4-0.

Silva veroverde onlangs met Manchester City op een zinderende laatste speeldag de Engelse landstitel en is ook bij de Portugezen een belangrijke kracht.

Dat bewees hij in de eerste helft door twee assists voor zijn rekening te nemen. Eerst stelde hij João Cancelo in staat te scoren en even later bediende hij Gonçalo Guedes op maat.