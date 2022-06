Leiden wint nipt bij Donar in eerste finaleduel BNXT League

Twee Nederlandse clubs stonden in de finale van deze nieuwe BNXT League, een samengaan van de professionele competities van Nederland en België. In de halve finales won ZZ Leiden van de Belgische kampioen Filou Oostende en Donar was te sterk voor de Nederlandse kampioen Heroes Den Bosch.

ZZ Leiden heeft in de finale van de play-offs in de BNXT League, de basketbalcompetitie voor Belgische en Nederlandse topclubs, de eerste slag geslagen met een 75-72 overwinning bij Donar in Groningen. Zaterdag valt de beslissing in Leiden.

Donar opent sterk

De start was voor de thuisploeg in MartiniPlaza. Met een 21-14 voorsprong bij het eerste kwart, een maximale voorsprong van tien punten en een 39-34 voorsprong bij het tweede kwart had Donar het heft in handen. Leon Williams had al tien van zijn in totaal vijftien punten achter zijn naam.

Leiden kwam echter sterk terug in het derde kwart en nam zelfs een 59-64 voorsprong. In het vierde kwart kreeg Donar geholpen door het fanatieke publiek het geloof terug en ging de leiding heen en weer. De bezoekers trokken uiteindelijk aan het langste eind: 72-75. De Litouwer Arunas Mikalauskas was met 19 punten topscorer van het duel.