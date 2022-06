Delftse centrifuge gaat met 150 keer de zwaartekracht dijken testen

De GeoCentrifuge draait rondjes van 340 kilometer per uur. Binnen de cabine wordt gemeten wat de extreme druk doet met bijvoorbeeld miniatuurdijken. "Op die manier kunnen we processen die normaal heel lang duren in een paar uur tijd nabootsen", zegt onderzoeker Suzanne van Eekelen. De onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt bij het versterken van de dijken.

Op dezelfde manier zal er ook onderzoek worden gedaan naar bijvoorbeeld megawindturbines op zee. In de Noordzee komen steeds meer van dergelijke grote windturbines te staan en er is nog weinig bekend hoe deze constructies reageren op extreme omstandigheden. Door de fundering te testen in de centrifuge, moet daarover snel meer duidelijk worden.