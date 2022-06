Na omslagpunt in februari wil Parsons stijgende lijn doorzetten richting EK

Over een kleine maand gaat in Engeland het EK voetbal voor vrouwen van start. Bondscoach Mark Parsons begon donderdag met een kleine groep speelsters aan de voorbereiding op het toernooi én op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus.

Want inderdaad, ingeklemd tussen oefenwedstrijden tegen Finland en Engeland staat dus zomaar dat duel met Belarus op het programma. De KNVB kondigde in verband met de Russische inval (en de rol van Belarus daarbij) een boycot af, maar trok die uiteindelijk weer in.

Zo kan het dat de voorbereiding op het EK dus even onderbroken moet worden. "Ik heb er gemengde gevoelens over", vertelt Parsons. "We hebben samen tijd nodig en meer wedstrijden, dus in die zin draagt het duel aan Belarus daar ook aan bij. Maar we moeten ook in de gaten houden wat het beste is voor onze ontwikkeling en voorbereiding op het EK."

Omslagpunt

Onder Parsons liep het aanvankelijk wat stroef bij de Oranjevrouwen. Op het Tournoi de France in februari leken de eerste puzzelstukken toch in elkaar te vallen. In april werd vervolgens ruim gewonnen van Zuid-Afrika en Cyprus.

"Februari was echt een omslagpunt voor ons", blikt Parsons terug. "We leerden speelsters beter kennen en begrijpen. Andersom kregen de speelsters een beter begrip van ons spelplan als team."