100 minuten scrollen? TikTok waarschuwt bij langdurig gebruik

Dat ligt anders bij jongeren, weet Hop. "Kinderen van een jaar of zeven tot wel 18 jaar zijn niet in staat zelfstandig hun socialemediagebruik te temperen."

Liesbeth Hop, specialist in mediagebruik door jongeren, zegt zelf ook graag op TikTok te zitten. "Er is veel te zien, het is vaak grappig. Ideaal om even te kijken als je niets te doen hebt. Alleen ik ben in staat om te zeggen: nu is het te veel."

In maart van dit jaar zijn acht Amerikaanse staten een onderzoek gestart naar de mogelijk schadelijke effecten van TikTok op jongeren. In het onderzoek wordt ook gekeken naar wat de rol van het bedrijf was in het laten voortduren van mogelijk schadelijk appgebruik.

Voor tieners tussen de 13 en 17 jaar komen extra functies die de schermtijd moeten beperken. Ze krijgen binnenkort iedere week een update van hun appgebruik te zien. Ook krijgen ze extra schermtijdherinneringen wanneer ze op één dag meer dan 100 minuten in de app hebben doorgebracht. De komende weken worden de nieuwe opties doorgevoerd.

De app introduceert nu de mogelijkheid om een tijdslimiet in te stellen per keer dat TikTok gebruikt wordt. Tot nu toe kon alleen een dagelijkse limiet ingesteld worden.

Het socialemediaplatform heeft de aanpassingen vandaag aangekondigd . Op een dashboard kunnen gebruikers zien hoeveel tijd ze in de app doorbrengen, wanneer ze de app het meest gebruiken en hoe vaak.

TikTok wil met nieuwe functies gebruikers meer inzicht geven in hun gebruik van de app. TikTok ligt al langere tijd onder vuur vanwege de gevolgen van excessief gebruik door jongeren.

Mijn generatie had geen idee hoe hiermee om te gaan, we waren collectieve proefkonijnen. Nu zijn we pas moeilijke vragen aan het stellen.

Quote

Hop betwijfelt of de nieuwe functionaliteiten van TikTok gaan werken. "Ik denk dat het weinig effect zal hebben, hoogstens dat ze een keer schrikken als ze zien hoelang ze al in de app zitten, maar dat is niet genoeg."

TikTok is er ook niet bij gebaat als het gebruik van de app afneemt, zegt Hop. "Ze zijn natuurlijk bang voor regelgeving, maar het is net als een snoepfabrikant die zegt dat snoepen niet goed is. Die grappige beestjes van de verpakking haalt. Dat heeft uiteindelijk weinig effect."

Om jongeren te bereiken is kennisoverdracht niet genoeg. "Je moet jongeren laten nadenken hoe het voelt als ze maar een half uur mogen gamen of TikTokken. Maakt dat idee ze verdrietig, geeft het een naar gevoel of worden ze boos? Dan kun je daarover praten", zegt de mediadeskundige.

Er is daarom hoop voor de toekomst, zegt Hop. "Er komt een veel bewustere generatie aan nu, die beter begrijpt hoe apps werken. Mijn generatie had geen idee hoe hiermee om te gaan, we waren collectieve proefkonijnen. Nu zijn we pas moeilijke vragen aan het stellen. Daar profiteren de volgende generaties van."