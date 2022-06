Inwoners Kathmandu en toeristen getergd door stinkende afvalhopen

Het stadsbestuur zegt dat er hard aan het probleem wordt gewerkt. "We hebben de demonstranten uitgenodigd voor overleg", zegt de chef van de afvaldienst van Kathmandu. Eerder deze week meldde The Kathmandu Post dat er zicht was op een oplossing, maar een dag later hielden demonstranten opnieuw de vrachtwagens met afval tegen op de weg naar Banchare.

Rondom de toeristische trekpleisters van Kathmandu stapelt het huisvuil zich inmiddels ook op. "Als ik hier nu voor het eerst zou komen, dan zou ik echt ontzet zijn", zegt een Britse toerist die al jaren in Nepal komt.

Crises

De komst van meer toeristen zou ook zeer welkom zijn voor Nepal, na twee jaar coronapandemie. Het Aziatische land gaat gebukt onder een zware economische crisis. Corruptie is wijdverspreid en door opeenvolgende politieke crises lijkt de situatie in het land almaar instabieler te worden.