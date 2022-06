Zonnepaneelauto Lightyear mag de weg op, massaproductie grote uitdaging

Het is voor Lex Hoefsloot een droom die uitkomt. Vanavond presenteert zijn Nederlandse bedrijf Lightyear, maker van elektrische auto's met zonnepanelen, voor het eerst een auto die ook daadwerkelijk de weg op mag: de Lightyear 0 (zero). "Dit is de start van een veel langere ontwikkeling naar de massamarkt", zegt Hoefsloot. Er staan het bedrijf de nodige uitdagingen te wachten: de prijs van de auto moet fors omlaag en de productie moet juist enorm worden opgeschroefd. Het bedrijf wil dat binnen een paar jaar realiseren. De automarkt elektrificeert in hoog tempo. Maar Lightyear wil een extra stap zetten: naast een accu waarmee de auto 625 kilometer kan rijden, liggen er zonnepanelen op het dak. Die voegen nog eens 70 km per dag toe aan het rijbereik. Zelfs in een doorgaans bewolkt land als Nederland maken zonnepanelen verschil, stelt Hoefsloot. "Ook hier kun je 7000 kilometer per jaar uit de zon halen. Bedenk daarbij dat de gemiddelde Nederlander 13.000 km rijdt." Superlichte materialen "Lightyear heeft de manier waarop ze de auto ontwerpen, omgedraaid", zegt Beatrix Bos, duurzaamheidsdeskundige bij de TU Eindhoven. "Het uitgangspunt is niet een lekkere autorit, maar kijken hoe de auto zo min mogelijk energie verbruikt. Daarvoor heb je superlichte materialen nodig en is de aerodynamica heel belangrijk." Zoals de buitenspiegels, die zijn vervangen door camera's. Volgens haar past het daarnaast ook in het idee om onafhankelijker te worden van energiebronnen. "Je hebt niet overal goede laad-infrastructuur. Denk aan Spanje of Italië. Of landen in Afrika, waar ze ook ooit elektrisch moeten gaan rijden." Hoe de auto eruitziet, zie je in deze video:

Deze auto komt verder dan een Tesla en heeft zonnepanelen op het dak - NOS

"Het bijzonderste aan deze auto is dat hij waanzinnig efficiënt is", reageert Auke Hoekstra, onderzoeker elektrisch rijden aan de TU Eindhoven. "Hij gebruikt half zoveel energie als de Tesla Model 3 en ongeveer een tiende van wat een normale auto aan energie verbruikt. Dat is belangrijk, want het energieverbruik door mobiliteit moet drastisch omlaag." De auto die vanavond is onthuld, is niet het uiteindelijk doel. Er hangt namelijk een fors prijskaartje aan. De eerste lichting kostte 150.000 euro en wie 'm nu bestelt betaalt zelfs 250.000 euro. Volgens het bedrijf "weerspiegelt" de nieuwe prijs beter de kosten, ook wordt verwezen naar de hogere prijs van materialen. Uiteindelijk worden er nog geen duizend auto's geproduceerd. Dat zijn geen auto's voor de gemiddelde consument. Maar die wil het bedrijf wel gaan bedienen, en snel ook. Al over vier jaar wil Lightyear per jaar 200.000 auto's van de band laten rollen die te koop zijn vanaf 30.000 euro. Bos denkt dat dat een grote uitdaging zal worden. "Het is een klein wonder als het ze lukt, maar het zou me toch niet verbazen met dit team en deze drive."

Concurrentie Er zijn al wel concurrenten, zoals de Mercedes-Benz Vision EQXX (extra rijbereik: 25 km), Hyundai Ioniq 5 (zo'n 6 km) en de Sono Motors Sion (16 km). Maar die halen dus niet de door Lightyear geclaimde 70 kilometer extra per dag.

Stan Berings, die voor adviesbureau PwC de automarkt volgt, denkt ook dat de uitdagingen groot zullen zijn om de auto in massaproductie te nemen. "Het gaat dan om de beschikbaarheid van onderdelen - denk aan chips en zonnepanelen - maar ook productie. Alleen bij een gestroomlijnde productie in voldoende aantallen kunnen de investeringen voldoende worden verdeeld." De auto-industrie heeft daarbij al anderhalf tot twee jaar last van productieproblemen, onder meer veroorzaakt door een tekort aan chips. Dus de vraag is hoe makkelijker Lightyear daar voor de massaproductie tussenkomt.

