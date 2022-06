Bol boekt op 400 meter horden eerste Diamond League-zege van het seizoen

Femke Bol heeft in Rome op overtuigende wijze haar eerste Diamond League-zege van het seizoen geboekt. Met ruime voorsprong op de rest snelde ze naar 53,03, waarmee ze een stuk sneller was dan maandag bij de FBK Games in Hengelo (53,94).

Nu hield ze de Jamaicaanse 1,16 achter zich. De nummers één en twee van Tokio, Sydney McLaughlin en Dalilah Muhammad, ontbraken in Rome. Liemarvin Bonevacia werd in 45,79 zesde op de 400 meter.

Kirani James, wereldkampioen in 2011 en olympisch kampioen in 2012, won in 44,54. Vernon Norwood, winnaar op de FBK Games, werd tweede in 44,81.