Bijna weer topper onderuit bij US Open; Osaka bibberend verder

Naomi Osaka is nog altijd ongeslagen sinds de herstart van het vrouwentennis. De Japanse nummer vier van de plaatsingslijst heeft zich bij de US Open met een 6-3, 6-7 (4), 6-2 zege op de 18-jarige Oekraïense Marta Kostjoek geplaatst voor de vierde ronde, maar geheel vanzelfsprekend was dat niet.

Osaka verloor haar zelfvertrouwen toen ze in de tweede set verzuimde op 3-1 te komen. Daarna stapelden de fouten en frustraties zich op; haar racket ging meerdere keren naar de grond. De rust bij de tennisster keerde pas terug nadat ze in de derde set via een lange game op 2-2 was gekomen.