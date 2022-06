Janssen ondanks jetlag en huwelijksnacht scherp voor de goal op training

De 27-jarige Janssen speelde vijf jaar geleden zijn laatste interland voor Oranje en werd verrassend opgenomen in de selectie voor de vier Nations League-duels . Afgelopen weekend stapte de aanvaller van het Mexicaanse Monterrey in het huwelijksbootje in de Verenigde Staten. Hij meldde zich dinsdag bij Oranje en woensdag trainde hij individueel in Zeist.

"Je hebt natuurlijk een jetlag en huwelijksnacht gehad", zei de bondscoach. "Jij moet aangeven of je het kan volhouden. Ik weet niet wat je allemaal doet op zo'n nacht? Ik deed helemaal niets, ik was te vermoeid."

Op knaloranje voetbalschoenen maakte Vincent Janssen donderdag zijn entree op het trainingsveld van Oranje. De spits, die vanwege zijn huwelijk later mocht aansluiten, werd voor de training toegesproken door Louis van Gaal, terwijl de rest in een rondje meeluisterde.

Nederlands elftal bij de NOS

De Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Polen is te volgen via een livestream en liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Op NPO 1 is het duel ook te zien en via NPO Radio 1 is het radioverslag te horen.

Zaterdag 11 juni, 20.45 uur: Nederland-Polen (NPO 1)

Dinsdag 14 juni, 20.45 uur: Nederland-Wales (NPO 3)