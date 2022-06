Honderden mensen bij stille tocht voor Gino (9) in Maastricht

Gisteren werd de jongen al herdacht in Kerkrade, waar hij vorige week voor het laatst werd gezien. In tegenstelling tot de herdenkingstocht van gisteren, gaat het vandaag om een stille tocht.

Ook in Maastricht lopen mensen vanavond mee in een herdenkingstocht voor de 9-jarige Gino, die vorige week dood werd gevonden in Geleen. Honderden mensen zijn voor de tocht samengekomen.

Gino logeerde vorige week bij zijn oudere zus in Kerkrade, toen hij woensdagavond niet meer thuis kwam na het spelen. Zijn lichaam werd zaterdag gevonden bij een woning in Geleen. De 22-jarige Donny M. uit Geleen wordt verdacht van moord en ontvoering. Hij werd in 2017 al eens veroordeeld voor het bedreigen en mishandelen van twee jongetjes in Sittard en het misbruiken van een van hen.