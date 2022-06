Kabinet wil met belastingkorting werkende armen helpen

Taxichauffeur Suzanna was blij met die mogelijke loonsverhoging, zei ze eerder deze week: "Ik sprong een gat in de lucht natuurlijk":

De maatregel behelst ook dat parttimers meer uren gaan werken, als bijdrage aan het oplossen van de personeelstekorten. Iets wat hard nodig is in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Uit eerder onderzoek blijkt dat 30 procent van de werkende armen meer uren zouden willen werken als de arbeidskorting wordt verhoogd.

De belastingkorting is bedoeld om mensen met een laag en gemiddeld inkomen wat meer armslag te geven, doordat ze minder belasting hoeven te betalen. Specifiek gaat het om het aanpassen van de arbeidskorting voor de laagste inkomens, wat leidt tot een hoger salaris. In augustus hakt het kabinet hierover een knoop door. Mensen zouden er wel pas volgend jaar iets van merken.

Het kabinet overweegt om volgend jaar een belastingkorting voor werkenden in te voeren. Het is een maatregel om de steeds groter wordende groep Nederlanders die niet genoeg overhouden om rond te komen, tegemoet te komen. Dat zeggen bronnen tegen de NOS.

Het Centraal Planbureau kwam vandaag met een rapport waar in het donkerste scenario 1,2 miljoen huishoudens in de financiële problemen komen vanwege alle prijsstijgingen. Vooral de lagere inkomens zouden door de ondergrens zakken.

Vermogensongelijkheid

Het kabinet denkt eraan de maatregelen te betalen met de 2,4 miljard euro die in de voorjaarsnota opzij zijn gezet voor een lastenverlichting voor de middeninkomens.

Daarnaast wordt er gekeken of vermogenden meer belasting zouden moeten betalen. Er loopt een grootschalig onderzoek naar de vermogensongelijkheid in Nederland. Dat moet voor de zomer af zijn. "In augustus wordt daarover gesproken zonder politieke taboes," zei premier Rutte daar vandaag over in het Verantwoordingsdebat.

Sommige regeringspartijen hopen dat er met dit onderzoek in de hand gerichter kan worden gekeken waar vermogenden nu weinig of soms geen belasting betalen.

"Als je door je oogharen kijkt dan zou je kunnen zeggen dat het op het gebied van inkomen in Nederland netjes gaat, maar als je kijkt naar de vermogensongelijkheid lijkt er toch wel sprake te zijn van een zekere scheefgroei", aldus Rutte.