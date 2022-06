Nederland levert ook drones aan Oekraïne, per ongeluk bekend geworden

Defensie heeft naast allerlei ander militair materieel ook drones geleverd aan Oekraïne. Die informatie is 'per abuis' in de Voorjaarsnota gekomen, meldt minister Ollongren vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat overigens niet om bewapende drones; daar beschikt het Nederlandse leger nog niet over.

De NAVO verzocht lidstaten eerder al om zeer terughoudend te zijn met het delen van informatie over militaire steun aan Oekraïne. Het kabinet wilde de levering van drones daarom niet openbaar maken, maar om onduidelijk redenen is de informatie toch in de Voorjaarsnota opgenomen.

Ruim 130 miljoen euro steun

Bovendien stond in die nota ook een onjuist bedrag genoemd. Defensie meldde in de Voorjaarsnota dat er op dat moment voor 73 miljoen euro aan militaire goederen, drones en veldhospitalen was geleverd. Een woordvoerder van Defensie zegt tegen de NOS dat dit om een "oud bedrag" ging.

Halverwege mei, toen de Voorjaarsnota werd verstuurd, was er al voor 102 miljoen euro aan militaire steun naar Oekraïne gestuurd. Ollongren schrijft nu dat Nederland voor ruim 130,4 miljoen euro aan materiële steun heeft geleverd.

Defensie kan geen aanvullende informatie geven over welke drones er naar Oekraïne zijn gestuurd, en hoeveel. Vermoedelijk gaat het om verkenningsdrones.