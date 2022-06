Celstraffen tot vijf maanden voor ADO-relschoppers

Vier mannen die eind mei deelnamen aan de rellen na afloop van de wedstrijd ADO Den Haag-Excelsior zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen. Een 26-jarige man uit Den Haag kreeg een celstraf van vijf maanden, drie andere mannen van 48, 24 en 57 jaar kregen straffen van zes maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

Na afloop van de verloren play-offsfinale tegen Excelsior stormden ADO-fans over het veld richting het uitvak voor een confrontatie. Vuurwerk en een stoel werden naar het vak met uitsupporters van Excelsior gegooid. Buiten de stadionmuren raakten ADO-fans slaags met de politie.

Bij de rellen raakten acht politieagenten gewond. Een van hen is volgens de gemeente Den Haag met een stalen staaf in zijn gezicht geslagen. Tachtig agenten hebben gemeld dat zij te maken hebben gehad met fors geweld. In totaal werden acht arrestaties verricht.

Snelrecht

Vier verdachten worden via het snelrecht veroordeeld. Een van hen is de 26-jarige Davey S. uit Den Haag, die is veroordeeld tot vijf maanden cel. Hij zegt spijt te hebben, schrijft Omroep West. "Ik heb aan niets anders kunnen denken. Het moet door de alcohol zijn gekomen", zei S. tijdens de zitting. "Ik ben in het dagelijks leven een keihard werkende student. Ik ga letterlijk echt bijna nooit naar de voetbal en ik heb echt geen haat tegen de politie."

Maar volgens de rechter zocht de verdachte de confrontatie op. "U bent niet opgehouden, ook niet nadat u was gewaarschuwd dat u zou worden gebeten." De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

Beten van honden

De 48-jarige Ronnie W. uit Rijswijk zei tijdens de zitting dat hij in de rellen was beland omdat hij na de wedstrijd op zoek was gegaan naar zijn kinderen. "Ik ben het hele stadion rondgelopen en kwam bij een rij ME'ers aan. Ik wilde erlangs, maar dat mocht niet. Ik kreeg klappen en toen is het bij mij omgedraaid. Ik ben blijven staan, heel stom."

Ook van hem zijn camerabeelden waarop was te zien dat hij mee begon te doen aan de rellen. "Dat was niet normaal nee", zei W. tijdens de zitting over zijn eigen bijdrage. Ook hij bleek behoorlijk wat gedronken te hebben en is gebeten door een politiehond. Hij loopt nu met een stok. Zijn straf is gelijk aan de eis van justitie.

Stenen gooien

Ferdinand van H. (24), eveneens uit Den Haag, trapte die avond tegen een politievoertuig en gooide met stenen die waren losgewrikt uit het trottoir. Ook deze verdachte was tijdens de rellen op camerabeelden te zien. "Hij heeft met een grote groep stenen afgevuurd richting de politie en daarbij zijn gewonden gevallen", zei de officier van justitie.

"Slaat nergens op om te doen", zei Van H. over zijn eigen daden. "Een beetje meedoen met anderen. Ik was heel erg dronken, ik was al mijn vrienden kwijt en mijn sleutel. Ik was in paniek."

De verdachte was naar eigen zeggen tijdens de rellen "vol emotie". "Het was niet mijn intentie om met die stenen ME'ers te raken, maar een bus." Van H. liet weten spijt te hebben. "Het gooien van stenen naar agenten verdient geen mededogen", aldus de rechter. De celstraf is conform de eis van het OM.

Stalen pijp

Van de laatste verdachte, de 57-jarige Paul H. uit Leidschendam, is op camerabeelden te zien hoe hij een ME'er met een stalen pijp slaat.

Eerder zei de verdachte dat het om zelfverdediging ging, maar tijdens de zitting vanmiddag nam hij deze woorden terug. "Ik ben gewoon helemaal in de war geraakt door de situatie op het plein. Dit is allemaal gebeurd in een vlaag van verstandsverbijstering. Het spijt mij ten zeerste."

Het OM eiste vijf maanden gevangenisstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk. De rechter vond een hogere straf passend en legde H. een gevangenisstraf van zes maanden op, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

Tijdens elke zitting liet de officier van justitie aan de verdachten weten hoeveel impact de rellen hadden op agenten. "Politieagenten zijn niet alleen politieagenten, maar ook vader, moeder, zoon en dochter. De politie moest vechten voor hun leven. Een deel is ook daadwerkelijk gewond geraakt en in het ziekenhuis terechtgekomen. Een leuk avondje voetbal eindigde in een nachtmerrie."