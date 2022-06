Grote brand in bedrijfspand Heerenveen onder controle

Een bedrijfspand in Heerenveen is vanmiddag zwaar beschadigd geraakt door een grote brand. Het vuur is inmiddels onder controle, de brandweer is momenteel bezig met nablussen.

Het pand, met een dak vol zonnepanelen, ligt naast de A32. Het zou volgens Omrop Fryslân gaan om een overslagbedrijf. Volgens de brandweer ontstond de brand op het dak, en sloegen de vlammen daarna naar binnen. Er raakte niemand gewond.

Meerdere eenheden werden ingezet bij het blussen. Uit voorzorg waren ook ambulances en een traumahelikopter opgeroepen.

Glasdeeltjes van zonnepanelen

De rook was in de wijde omgeving te zien. Vanwege rookoverlast was in de omgeving een NL-Alert verstuurd met het advies om ramen en deuren te sluiten en uit de rook te blijven. Die waarschuwing is inmiddels ingetrokken. Afritten van de A32 die urenlang afgesloten waren, zijn nu weer vrijgegeven.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. De gemeente Heerenveen waarschuwt dat glasdeeltjes van zonnepanelen van het getroffen pand in de wijde omgeving terecht zijn gekomen.