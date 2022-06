Ontsnapte gevangene zit in podcast, toch kan Britse politie hem niet vinden

In het Verenigd Koninkrijk is een ontsnapte gevangene plotseling opgedoken in een podcast. De Britse Greggor Grey ontvluchtte drie weken geleden, op 15 mei, een gevangenis in Derbyshire. De autoriteiten hebben hem nog niet opgespoord.

Maar gisteravond verscheen hij wel ineens in een aflevering van de podcast Chop Shop. "Jullie praten op het moment met een man op de vlucht", vertelde hij aan zijn interviewers.

Grey zei in de podcast dat hij was gevlucht omdat hem "onrecht en verdriet" was aangedaan. Hij was zeventien jaar geleden opgepakt voor een overval en kreeg toen een levenslange celstraf opgelegd.

Het vonnis bevatte een mogelijkheid tot eerdere vrijlating op voorwaarde dat hij goed gedrag vertoonde. Maar tot nu toe is hij niet vrijgelaten. De gevangene vertelt dat dit hem erg diep raakt: "Ik huil mezelf elke avond in slaap".

Een video-opname van de podcast: