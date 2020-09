Politie Oost-Brabant blundert met mail aan collega’s met PTSS

De politie Oost-Brabant heeft een e-mail verzonden aan meer dan honderd (oud-)agenten met PTSS waarin de ontvangers elkaars e-mailadres konden zien.

Het ging om een uitnodiging voor een contactdag voor (oud-)medewerkers van de politie met een posttraumatische stress-stoornis. Een medewerker zette alle namen en e-mailadressen in de gewone adresbalk van de uitnodiging, in plaats van verborgen in de BCC. Kort daarop is een mail met excuses aan iedereen verzonden. De politie erkent en betreurt de fout.

Een van de genodigden laat aan Omroep Brabant weten: "Als ik naar zo'n contactdag toe zou gaan, dan weet ik dat ik collega's of oud-collega's tegenkom. Dan kies ik daarvoor, maar ik ga nooit. Want ik wil niet dat mensen van me weten dat ik PTSS heb. Ik schaam me ervoor."