Tweede ritzege voor Van Aert in Critérium du Dauphiné

Wout van Aert heeft in het Critérium du Dauphiné zijn tweede etappezege te pakken De Belg van Jumbo-Visma, die de eerste rit won en twee keer tweede werd, bleef in de vijfde rit landgenoot Jordy Meeus net voor in de sprint.

Fabien Doubey, Jan Bakelants en Sebastian Schönberger gingen er in de 162 kilometer lange rit naar Chaintré na 30 kilometer vandoor. Bergtruidrager Pierre Rolland en Benjamin Thomas sloten 15 kilometer verderop aan. Rolland verzamelde onderweg wat punten voor de bergtrui en haakte daarna af.

Jagende peloton

Met nog 4 kilometer te gaan en 30 seconden marge leken de vier het te gaan redden. Thomas zag het jagende peloton rap naderen, ging vroeg op de pedalen staan, maar zag de meute 50 meter voor de lijn passeren. Vroege vluchter Bakelants werd nog achtste.

Van Aert verstevigde dankzij de bonificatieseconden zijn leidende positie in het algemeen klassement. Hij heeft 1.03 minuut voorsprong op de Italiaan Mattia Cattaneo (Quick-Step). Zijn Sloveense ploeggenoot Primoz Roglic bezet de derde plaats op 1.06.