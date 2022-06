Kooij opnieuw etappewinnaar in ZLM Tour na diskwalificatie Mareczko

Net als in de eerste etappe werd de Italiaanse routinier Elia Viviani opnieuw derde. Kooij had gisteren de openingsrit in Kapelle ook al gewonnen.

De tweede etappe in de ZLM Tour heeft opnieuw geresulteerd in een strijd tussen Olav Kooij en Jakub Mareczko. De Italiaanse sprinter was zijn Nederlandse concurrent op de finish net te snel af, maar de jury besloot Mareczko Italiaan te diskwalificeren vanwege hinderlijk rijgedrag. Zo mocht Kooij zich alsnog etappewinnaar noemen.

Het reglement zegt m.b.t. de gesloten spoorwegovergang: zit de volgende groep in de wedstrijd op meer dan 30 seconden en sluit de groep niet aan vóór de overweg weer open is, dan wordt er niets ondernomen. #ZLMTour

Mareczko was de snelste van een kopgroep van achttien man, die vooraan was gebleven nadat het peloton in verschillende stukken uiteen was gevallen. In de slotmeters zou de Italiaan echter Mick van Dijke, die als tiende eindigde, hebben gehinderd volgens de jury. Zo kon Kooij zich net als gisteren etappewinnaar noemen.

De eerste groep finishte een minuut voor de eerste achtervolgers.

Kopgroep moet wachten voor trein

Tijdens de 183 kilometer lange etappe tussen Veere en Goes in Zeeland deed zich een opmerkelijk moment voor. De kopgroep moest even wachten bij een gesloten spoorovergang en verloor kostbare seconden.

Volgens het reglement van de ZLM Tour hoefde de jury niet in te grijpen, omdat de achtervolgende groep niet wist aan te sluiten.

De ZLM Tour wordt voor de eerste keer sinds 2019 gehouden. De voorgaande twee edities gingen vanwege de coronacrisis niet door.

Morgen staat de enige heuvelachtige etappe op het programma. De twee ritten daarna zijn vlak en bieden de sprinters weer kansen.