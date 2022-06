Illegaal een e-book gedownload? Ziggo hoeft niet te waarschuwen, zegt rechter

Internetprovider Ziggo hoeft geen waarschuwing door te sturen aan een klant die illegaal e-books downloadt, of aan mensen die dat in de toekomst doen, zoals Stichting BREIN had verzocht. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht besloten.

Auteursrechtenorganisatie BREIN had een zaak aangespannen vanwege een website waarop meer dan 200 e-books te downloaden zijn. Daaronder zijn titels van Nederlandse auteurs en deels illegale kopieën.

Volgens BREIN heeft de IP-adreshouder in kwestie zélf auteursrechten geschonden, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. "Het kan namelijk ook iemand anders zijn die, zonder dat de IP-adreshouder het weet, gebruik maakt van het IP-adres."

Ook oordeelde de rechter dat het doorsturen van een waarschuwing in strijd is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Als de rechter niet zou besluiten dat Ziggo een waarschuwingsbrief van BREIN zou moeten doorsturen, wilde de stichting dat Ziggo de NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) zou verstrekken, zodat BREIN de brieven zelf kon versturen. Maar ook daarover oordeelde de rechter in het nadeel van de auteursrechtenorganisatie.

Vergunning

Zowel het doorsturen van een waarschuwingsbrief als het delen van NAW-gegevens kan alleen al niet omdat Ziggo daar geen vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft.

"Ziggo heeft namelijk wel een vergunning van de AP nodig om intern het IP-adres aan de NAW-gegevens te kunnen koppelen om zo een waarschuwingsbrief te kunnen versturen. Die vergunning is ook nodig als Ziggo die NAW-gegevens aan BREIN wil verstrekken."