Etappewinnares Brown neemt leiderstrui over van Wiebes in Women's Tour

Lorena Wiebes heeft haar leiderstrui in de Women's Tour moeten inleveren. De Australische Grace Brown won de vierde etappe en neemt de leiding over in het klassement.

Wiebes had eerder nog de tweede en derde etappe op haar naam geschreven. In de rit naar Welshpool over 144 kilometer moest ze op de laatste klim een sterke kopgroep van tien rensters laten gaan.

Wiebes' ploeggenoten bij DSM probeerden de vluchters nog te achterhalen, maar dat lukte niet. Brown sprong weg uit die groep en kreeg de Poolse Katarzyna Niewiadoma en de Britse Pfeiffer Georgi mee. De Australische bleek de snelste in de sprint. Riejanne Markus was op de vierde plek de beste Nederlandse. Wiebes kwam als tiende over de streep.

Er zijn nog twee etappes te gaan in de Women's Tour.