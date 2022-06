Student Brahim wilde Oekraïne beschermen, maar krijgt nu de doodstraf

Toen in 2021 de spanningen met Rusland opliepen, meldde Brahim zich bij het leger, aanvankelijk als vrijwilliger. "Dat verbaasde mij, maar zo is hij. Hij had het gevoel dat hij iets moest doen voor het land. Hij voelde zich zo verbonden met Oekraïne dat hij bereid bleek te sterven voor het land."

Achter de witte tralies van de regionale rechtbank van Donetsk kijkt Brahim Saadoun bedeesd om zich heen. De 21-jarige Marokkaanse student is door Oost-Oekraïense separatisten aangeklaagd vanwege onder meer "terroristische activiteiten" en vandaag is hij ter dood veroordeeld.

Net als Marioepol viel Brahim na wekenlange strijd in Russische handen. Sindsdien is er geen contact meer met hem geweest. Vrienden en familie moeten hun informatie halen uit de propagandavideo's waarin hij voorkomt. Daarin wordt hij steevast een 'buitenlandse huurling' genoemd, die 'misdaden tegen de vrede en veiligheid' heeft gepleegd.

Bang was hij niet, volgens Anton. "Althans, die indruk maakte hij niet. Hij zei dat ik me niet druk moest maken. 'Zoek maar een bar waar we naartoe kunnen om binnenkort de overwinning te vieren', zei hij." Op 27 maart sprak Anton zijn goede vriend voor het laatst.

Bij de start van de Russische invasie was Brahim gelegerd nabij de grens van het separatistische gebied in Oost-Oekraïne. Kort daarna werd hij betrokken bij de verdediging van Marioepol, die oostelijke havenstad die maandenlang werd belegerd door het Russische leger.

Correspondent Marokko Samira Jadir:

"Brahims vader heeft onlangs zijn identiteit bevestigd in een interview met een lokale zender. Hij vertelde toen dat hij in contact is met de Marokkaanse ambassade in Oekraïne. De Marokkaanse overheid heeft zich niet formeel uitgelaten over de kwestie. Ook wilde hij andere ouders waarschuwen die mogelijk in dezelfde positie zitten en adviseren om vooral contact te blijven onderhouden met hun kinderen in Oekraïne.

Voor de oorlog was Oekraïne een populair land om te studeren. Na Indiase studenten waren Marokkanen de grootste groep buitenlandse studenten in het land. Toen de Russische invasie begon, werd door Marokko een grote terughaaloperatie op gang gezet, nadat talloze Marokkaanse studenten op sociale media om hulp hadden gevraagd. Volgens de Marokkaanse overheid zijn inmiddels tussen de 10.000 en 11.000 studenten terug in Marokko."