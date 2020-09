Tanker in brand bij Sri Lanka, milieuramp dreigt

De autoriteiten in Sri Lanka waarschuwen voor een milieuramp. Zo'n veertig kilometer uit de kust staat een tanker in brand met 270.000 ton olie aan boord. Het hoofd van het milieuagentschap zegt dat de tanker kan gaan lekken of ontploffen. "Dat kan op een grote milieuramp uitdraaien."

De tanker New Diamond, die onder Panamese vlag vaart, kwam gisteren op zeventig kilometer ten oosten van de stad Thirukkovil in de problemen. In de machinekamer brak brand uit. Een bemanningslid kwam daarbij om het leven, een ander raakte gewond en 21 opvarenden konden op tijd van boord worden gehaald.