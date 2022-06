Van Rijthoven stunt in Rosmalen, Griekspoor onderuit tegen Auger-Aliassime

Tim van Rijthoven heeft in de tweede ronde in Rosmalen de grootste zege van zijn carrière geboekt, De nummer 205 van de wereldranglijst versloeg de nummer 14, de Amerikaan Taylor Fritz. Tallon Griekspoor, de andere Nederlander die nog in het toernooi zat, werd wel uitgeschakeld. Van Rijthoven trok na drie lange sets aan het langste eind: 6-7 (9), 7-5, 6-4. De partij op het Brabantse grastoernooi duurde liefst twee uur en twintig minuten. Van Rijthoven kwam in de eerste set een break voor, maar moest uiteindelijk op het achtste setpunt capituleren. De Roosendaler raakte niet van de leg, bleef sterk serveren (18 aces) en wist de weinige kansjes die Fritz gaf knap te pakken.

Van Rijthoven serveert op het gras van Rosmalen - Orange Pictures

In de derde ronde speelt Van Rijthoven tegen Hugo Gaston. De 21-jarige Fransman is de nummer 66 van de wereld. Griekspoor krijgt geen breakpoint tegen, maar verliest toch Van Rijthoven is de enige Nederlander in de derde ronde. Nadat Botic van de Zandschulp al in de eerste ronde verloor, sneuvelde Tallon Griekspoor vandaag in de tweede ronde. Zonder dat hij een breakpoint tegen kreeg, verloor Griekspoor van Félix Auger-Aliassime. De Canadese nummer negen van de wereld trok met 7-6 (2), 7-6 (5) aan het langste eind.

Griekspoor begon ijzersterk door zijn eerste twee servicegames 'op love' te winnen. En hoewel Auger-Aliassime in het vervolg wel hier en daar wat punten maakte, hield Griekspoor het hoge niveau op eigen service eigenlijk de hele partij vol. Auger-Aliassime moest in de eerste set twee breakpoints toestaan, maar kwam verder evenmin in de problemen op zijn eigen opslagbeurten. In de eerste tiebreak verloor Griekspoor wel de eerste twee punten op zijn service, waardoor de Canadees met 4-0 voor kwam. Die achterstand kwam de 25-jarige Nederlander niet te boven. In de tweede tiebreak maakte Griekspoor een vroege minibreak nog ongedaan. Maar nadat hij op 3-3 opnieuw een punt op eigen service verloor, kon Auger-Aliassime de gelijk opgaande partij beslissen. Nummer twee Medvedev nog in actie Daniil Medvedev, de Russische nummer twee van de wereld, speelt vandaag eveneens in de tweede ronde. Hij staat tegenover de Fransman Gilles Simon.