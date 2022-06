Terminal Eindhoven Airport weer open na sluiting vanwege 'vuurwapen'

De terminal van Eindhoven Airport is vanmiddag tijdelijk afgesloten geweest vanwege de vondst van "een op een vuurwapen gelijkend voorwerp" in de handbagage van een passagier. In en buiten de luchthaven stonden enkele uren lang rijen van honderden wachtende reizigers.

Mensen die al binnen waren mochten blijven of de terminal verlaten, maar er mocht niemand meer naar binnen.

Ook werden bij de veiligheidscontrole geen reizigers meer doorgelaten. Die werd weer geopend nadat de marechaussee had geconcludeerd dat er geen sprake van dreiging was, meldt het korps op Twitter. Het onderzoek loopt nog wel.

De luchthaven meldt ook dat een aantal vluchten is geannuleerd. Mensen wier vlucht is gecanceld is gevraagd het vliegveld te verlaten en hun ticket thuis om te boeken. Op de luchthaven zelf is dat nu niet mogelijk. Het gaat tot nu toe om zeker negen geannuleerde vluchten, meldt Omroep Brabant.

Ook binnen de terminal leidde het onderzoek van de marechaussee tot lange rijen: