Terminal Eindhoven Airport dicht vanwege 'vuurwapen' in handbagage

Het voorwerp verscheen op een scan bij de veiligheidscontrole. Een woordvoerder van de marechaussee kan niet zeggen wat er precies is gevonden. "Het kan een nepwapen zijn, dat wordt onderzocht."

De terminal van Eindhoven Airport is tijdelijk afgesloten vanwege de vondst van "een op een vuurwapen gelijkend voorwerp" in de handbagage van een passagier.

Mensen die al binnen waren mochten blijven of de terminal verlaten, maar er mocht niemand meer naar binnen.

Ook werden bij de veiligheidscontrole geen reizigers meer doorgelaten. Inmiddels is die weer open, meldt Eindhoven Airport op Twitter. De terminal is nog dicht. Het is onduidelijk wanneer die weer opengaat.

Ook binnen de terminal leidde het onderzoek van de marechaussee tot lange rijen: