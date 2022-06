Kabinet ziet weinig mogelijkheden om dit jaar nog iets te doen aan koopkracht

Het kabinet ziet niet veel mogelijkheden om dit jaar nog iets te doen om de koopkracht van lage en middeninkomens te verbeteren. Premier Rutte en minister Kaag van Financiën zeggen dat in reactie op de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB), waaruit blijkt dat 1,2 miljoen huishoudens in de problemen dreigen te komen door de stijgende prijzen.

"Je schrikt als je die cijfers ziet", zegt Kaag, "maar we moeten niet verbaasd zijn." Ook voor Rutte komen de cijfers "niet helemaal onverwacht". "Het maakt nog maar eens duidelijk wat de impact is van de stijgende kosten voor levensonderhoud op grote groepen in de samenleving. Het probleem is heel groot", zegt hij.

"We moeten blijven kijken hoe de cijfers zich de komende tijd ontwikkelen", denkt Rutte. Hij wil kijken wat er mogelijk is, maar waarschuwt voor te hoge verwachtingen. "We doen al heel veel. Er is niet heel veel mogelijk in het lopende jaar." Kaag is het hem eens. "Er is weinig tot niets mogelijk. We hebben aan zo'n beetje alle knoppen gedraaid die we tot onze beschikking hebben."

Minimumloon omhoog

Het kabinet heeft eerder een pakket maatregelen gepresenteerd om de koopkracht te ondersteunen. Zo krijgen de laagste inkomens eenmalig 800 euro als compensatie voor de hoge energieprijzen. Ook gaat het minimumloon omhoog en daaraan gekoppeld de AOW.

Met dat pakket is 6 miljard euro gemoeid. "Dat is echt heel fors", vindt Rutte. Het CPB waarschuwt juist dat de genomen maatregelen niet voldoende zijn. Voor veel minima is 800 euro niet genoeg en de toeslag bereikt niet iedereen die hem nodig heeft.

Rutte wijst erop dat de 'stresstest' van het CPB is gebaseerd op de situatie van eind volgend jaar. Voor dit jaar ziet hij weliswaar weinig mogelijkheden voor reparatie, maar in augustus praat het kabinet over de begroting voor 2023 en wordt er gekeken naar extra maatregelen om de koopkracht op peil te houden.