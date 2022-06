Hartono complimentje en ervaring rijker na eervol verlies tegen Sabalenka

Door de hevige regenval werd het duel in twee delen gespeeld, of eigenlijk drie. Woensdag verloor Hartono de eerste set al, na de hervatting op donderdag werd een ballenjongen onwel. Sabalenka, voormalig nummer twee van de wereld, bracht een banaantje langs en even later ging het wel weer.

In het vrouwentoernooi van Rosmalen is de laatste Nederlandse tennisster al na twee rondes gesneuveld. De dapper strijdende Arianne Hartono moest het afleggen tegen de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka (2-6, 3-6).

Volg zaterdag de halve finales van de mannen (vanaf 15.00 uur) en zondag de vrouwenfinale (12.00 uur) en de mannenfinale (rond 14.45 uur) via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Intussen keek Hartono al snel tegen een achterstand aan, maar ze bleef na de ogenschijnlijk kansloze 3-0 vechten voor wat ze waard was. Op 5-3 maakte ze het de Belarussin bij 30-30 nog even moeilijk, maar die kon op dat soort momenten altijd leunen op haar sterke opslag.

In de eerste ronde had Hartono wel wat WTA-punten verzameld met haar zege op Kateryna Baindl, wat de mondiale top-150 weer wat dichter in de buurt brengt.

Hartono, met een wildcard tot het hoofdtoernooi toegelaten, was de hoogst geklasseerde Nederlandse op het gras in Rosmalen. Lesley Pattinama-Kerkhove was in de kwalificaties al gesneuveld en Arantxa Rus koos ervoor om deze week op het gravel in Valencia te spelen, waar ze inmiddels is doorgedrongen tot de kwartfinales.

Sabalenka treft in de kwartfinales Alison Van Uytvanck, die het Belgische onderonsje met Elise Mertens won.