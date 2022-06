Omstreden uitspraken achtervolgen trainer Gattuso ook bij nieuwe club Valencia

Gennaro Gattuso was woensdagavond nauwelijks uit het vliegtuig gestapt, of de nieuwe trainer van Valencia moest zich verantwoorden voor uitspraken die hij in 2008 en 2013 deed. "Ik een racist en een homofoob? Ben je gek geworden?!", zei de Italiaan tegen lokale media. Donderdagmiddag maakte Valencia het officieel. Gattuso tekent voor twee seizoenen bij de ploeterende Spaanse club. Zelden zal een nieuwe coach nog voordat hij ook maar één training heeft geleid al zo omstreden zijn als Gattuso in Valencia. Om te kunnen begrijpen waar die achterdocht vandaan komt, moeten we eerst even een blik op de recente geschiedenis van de club van doelman Jasper Cillessen werpen.

Het 103 jaar oude Valencia CF geldt van oudsher als een van de grootste clubs van Spanje achter Real Madrid en FC Barcelona. Zes keer werd Valencia kampioen en acht keer won het de beker. Maar sinds 2014 is het een club in verval. Grauwe middenmoot In dat jaar werd de Singaporees Peter Lim eigenaar van de club. Supporters hoopten onder het bewind van de miljardair op nieuwe gloriejaren, maar kwamen bedrogen uit. In acht jaar onder Lim wist Valencia zich slechts driemaal voor de Champions League te plaatsen. Met een negende, dertiende en opnieuw een negende eindklassering in de afgelopen drie seizoenen is Valencia afgezakt naar de grauwe middenmoot. De onvrede over het beleid van Lim neemt daardoor steeds grotere vormen aan. Voormalig vice-voorzitter Miguel Zorío heeft zich ontpopt tot protestleider. Hij sprak zich de afgelopen dagen fel uit tegen de komst van Gattuso.

Fans van Valencia protesteren in januari tegen clubvoorzitter Peter Lim - EPA

De voormalig vice-voorzitter dook enkele oude uitspraken van Gattuso op, waaruit zou blijken dat de 44-jarige coach homofoob, racistisch en vrouwonvriendelijk is. Zorío wijst er fijntjes op dat Valencia in 2015 een samenwerkingsovereenkomst sloot met de Verenigde Naties, om vrouwenrechten te promoten. "Hoe valt dat te verenigen met vrouwonvriendelijke uitspraken van Gattuso?", vraagt Zorío zich af op zijn website. Toen Barbara Berlusconi in 2013 toetrad tot het management van AC Milan, had Gattuso gezegd: "Ik kan me gewoon geen vrouw voorstellen in het voetbal." Ook zou Gattuso volgens Zorío racistisch zijn. Nadat de zwarte voetballer Kevin Prince Boateng van het veld was gestapt wegens oerwoudgeluiden, zei Gattuso dat Boateng zich niet moest aanstellen. "Hoe vaak worden witte spelers niet uitgejouwd? Het is mij vaak overkomen, maar ik geef er niks om." Bovendien was Gattuso een homohater, zo schreef Zorío. In 2008 had de Italiaan zijn vraagtekens gezet bij het homohuwelijk: "Een huwelijk hoort tussen een man en een vrouw te zijn. Mensen van hetzelfde geslacht die trouwen, dat lijkt mij heel raar. Maar iedereen moet doen wat hij of zij wil." Fans van Tottenham vielen over uitspraken Gattuso De uitspraken achtervolgen Gattuso al langer. Toen hij vorig jaar in beeld was als nieuwe manager bij Tottenham Hotspur, riepen supporters van de Londense club het bestuur op om niet met de Italiaan in zee te gaan vanwege zijn denkbeelden.

In mei protesteerden duizenden fans van Valencia nog tegen voorzitter Lim. Dat deden zij bij de wedstrijd tegen Celta vlak buiten het stadion - EPA

Nadat hij op de luchthaven van Valencia opnieuw met zijn uitspraken werd geconfronteerd, zuchtte Gattuso eens diep. "Het begint me te vervelen, het zijn maar toetsenbordridders die dit zeggen. Laten we kalm blijven, want de feiten spreken voor zich." "Vraag maar aan Tiémoue Bakayoko of ik een racist ben. Ik heb hem eerst naar AC Milan gehaald en daarna meegenomen naar Napoli", zei Gattuso. "Of vraag het aan mijn vele oud-teamgenoten. Zij kennen mij beter dan mensen die zich op een internetforum verschuilen achter een bijnaam." Werkwijze en gezondheid Maar de kritiek van Zorío gaat verder dan alleen oude uitspraken van Gattuso. Op zijn website haalt hij er ook de werkwijze en zelfs de gezondheid van de trainer bij.

Als voetballer stond Gennaro Gattuso bekend als een opvliegende en keiharde middenvelder. Hier heeft hij het aan de stok met Joe Jordan, assistent-coach van Tottenham. - AFP