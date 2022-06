Vanavond op tv: Wopke Hoekstra te gast • Gesprek met ECB-president • Britse journalist vermist

De missie van Wopke Hoekstra Vijf maanden is hij nu minister van Buitenlandse zaken, en dat in tijden van oorlog: CDA-leider Wopke Hoekstra. Hij was ook één van de eersten in de Nederlandse politiek die pleitte voor het leveren van wapens aan Oekraïne. Ondertussen wil Oekraïne kandidaat-lid worden van de EU en is Nederland een van de landen die op de rem trappen. Vanavond is Wopke Hoekstra te gast: over de oorlog, Europa en de relatie met Rusland.

Zal de renteverhoging de inflatie temperen? De Europese Centrale Bank verhoogt de rente in juli met een kwart procentpunt. De nu nog negatieve depositorente stijgt dan naar min 0,25 procent. In september volgt er nog een renteverhoging. De prijzen voor producten en diensten lopen al geruime tijd hard op. In mei bedroeg de inflatie in Nederland 10,2 procent. Met een renteverhoging door de ECB kunnen banken de rente op spaargeld verhogen. Mensen zullen dan meer sparen en minder uitgeven. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde, was in 2011. De Fed in de Verenigde Staten en de Britse centrale bank besloten eerder al hun rentes te verhogen. We spreken met ECB-president Christine Lagarde.