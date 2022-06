Politiechef Parijs erkent fouten bij Champions League-finale

De Franse veiligheidsdiensten hebben gefaald bij het optreden rond de Champions-League finale in Parijs eind vorige maand. Dat heeft het hoofd van de Parijse politie Lallement verklaard tegen een onderzoekscommissie in de Franse Senaat.

De finale tussen Real Madrid en Liverpool begon ruim een half uur later vanwege de chaos in en om het Stade de France. Duizenden mensen probeerden zonder kaartje of met een vals exemplaar het stadion binnen te komen. Sommige supporters klommen over het hek om binnen te komen.

Een deel van de Liverpool-fans die wel geldige kaartjes hadden, kwam er door de chaos niet in. Zij werden door de Franse politie bestookt met traangas en pepperspray. Politiechef Lallement sprak tegen de commissie van een mislukking. "Een mislukking, omdat mensen werden rondgeduwd en aangevallen. Een mislukking omdat het beeld van Frankrijk is ondermijnd."

Lallement bood excuses aan voor het gebruik van traangas. Maar we moesten de mensen wel terugdringen. We hebben ze gevraagd achteruit te gaan, daarna spoten we traangas. Het is voor zover wij weten de enige manier om een menigte terug te dringen, naast charges met wapenstokken." Hij riep slachtoffers van de ticketfraude of van geweld buiten het stadion op zich te melden, "zodat de schuldigen gevonden en vervolgd kunnen worden".

Ook minister bood al excuses aan

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Darmanin bood vorige week ook al zijn excuses aan voor de chaos. Die stelde dat de problemen vooral ontstonden doordat er tussen de 30.000 en 40.000 fans zonder kaartje probeerden binnen te komen. De reactie wekte de woede van de Engelsen. Volgens hen ging het niet om zulke grote aantallen en probeerde de minister zo de schuld van de Franse politie af te leiden.

Politiechef Lallement erkent dat het cijfer van 30.000 tot 40.000 fans die probeerden binnen te dringen niet klopt. "Ik heb nooit gezegd dat die cijfers helemaal accuraat waren. Ik heb misschien een fout gemaakt met de gegevens die ik aan de minister heb gegeven."