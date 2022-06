'Onwaarschijnlijke popster' Elton John voor het laatst in Nederland

De beroemde show van Elton John in Donald Duck-pak, in 1980 in New York:

Het is Johns laatste kunstje op het podium. Zijn land- en generatiegenoten van de Rolling Stones blijven maar touren, maar John besloot er in 2018 een punt achter te zetten: "Ik heb achter in een busje gezeten sinds ik 16 was, vlieg 180 keer per jaar. Ik kan het fysiek niet meer en ik wil het niet meer. Ik wil thuis zijn", zo vertelde hij op sociale media.

Wie Elton John nog live wil zien in Nederland, moet vanavond in het Gelredome zien te komen: het concert van de 75-jarige Britse popster is al maandenlang uitverkocht, maar er worden via doorverkoopplatforms nog enkele kaartjes aangeboden.

Heck roemt vooral de consistentie van de zanger: "Hij is eind jaren 60 albums gaan maken, heeft er nu zo'n dertig uitgebracht, en daar zitten eigenlijk heel weinig zwakke broeders tussen. Zelfs in zijn slechte tijd, toen hij veel alcohol en drugs gebruikte, is hij toch goede platen blijven maken."

Als een "onwaarschijnlijke ster" brak John in de vroege jaren 70 door in de VS, vertelt Heck, als een van de eerste Engelse soloartiesten: "Hij zag er niet uit als Elvis Presley of Tom Jones, hij was klein en kalend en had niet echt de 'it-factor'. Maar hij vulde wel vanaf 1973 hele voetbalstadions en verkocht miljoenen platen. Puur op basis van de kwaliteit van zijn liedjes."

Rolmodel

Elton John heeft daarnaast veel betekend voor de homo-emancipatie, vertelt voorzitter Astrid Oosenbrug van lhbti-belangenorganisatie COC. De zanger verklaarde zich in de jaren 70 openlijk biseksueel, was in de jaren 80 enkele jaren getrouwd met een vrouw, maar is sinds 2014 gehuwd met de Canadese filmmaker David Furnish.

Oosenbrug: "John is echt een rolmodel, een superster die vroeg uit de kast is gekomen. Vooral in de jaren 90 is hij van grote betekenis geweest toen hij actief werd met zijn AIDS Foundation. Hij haalde het taboe af van aids, en heeft er honderden miljoenen euro's mee opgehaald. En het belangrijkste is dat hij liet zien dat je kan zijn wie je bent. Daarmee was hij een voorbeeld, ook voor andere artiesten."

Die openheid over zijn seksualiteit en zijn lef op dat gebied maken John tot een icoon, vindt ook Wilbert Mutsaers, hoofd van Spotify Nederland en groot fan van John. "Hij was lang welkom in Rusland, terwijl je daar niet altijd openlijk kan spreken over homoseksualiteit. Hij deed dat toch. Hetzelfde geldt voor het Britse koningshuis, dat vrij conservatief is, maar hij is altijd welkom."

Geen kitsch meer

Voor een artiest die doorbrak in de jaren 70 is John ook nog heel relevant voor jongere muziekfans, ziet Mutsaers. "Hij is een verbinder van generaties, bijvoorbeeld door het nummer dat hij maakte met Dua Lipa, of door zijn autobiografie en de bioscoopfilm Rocketman. Er was een tijd dat hij als kitsch werd gezien, maar ik merk dat hij nu weer een soort herwaardering heeft gekregen."

Mutsaers is er vanavond in ieder geval bij met zijn eigen kinderen. "Ik doe mijn kinderen er echt een plezier mee. En het hoort ook bij een goede opvoeding."

Cold Heart, de recente hitsingle van Elton John met Dua Lipa: