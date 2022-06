Volle pretparken en geen bus meer te krijgen: er zijn weer schoolreisjes

Na twee jaar van lockdowns en veel thuisonderwijs is het nu ongekend druk met schoolreisjes. Het leidt tot topdrukte bij attractieparken en touringcarbedrijven.

"Voor zover ik weet, is het niet eerder zo hectisch geweest in een schoolreisseizoen", zegt Marco Out van busbedrijf Van der Valk Tours uit Alphen aan den Rijn bij Omroep West.

Door de hoge brandstofprijzen is het huren van een touringcar dit jaar duurder dan normaal. Maar dat weerhoudt scholen er niet van om alsnog te boeken, zegt Out. "Integendeel, het is gekkenhuis. De scholen zijn volgens mij juist blij dat ze weer op schoolreis kunnen. Ik hoor om me heen van collega-vervoerders dat er nauwelijks nog bussen te krijgen zijn omdat iedereen ze al heeft verhuurd."

Bij familiepark Drievliet in Den Haag is het weer business as usual. Twee jaar was het stil in het voorjaar, nu klinkt overal kindergelach. "Wij zijn een typisch schoolreispark, hier moeten wij het van hebben", zegt woordvoerder Gaby Aponno. "Het is dus fijn om al die kinderen weer te zien. Die zijn ook echt heel erg uitgelaten, dat is toch heerlijk? Ze hebben zo'n beetje twee jaar achter een beeldscherm moeten doorbrengen, dus nu gaan alle remmen even los."

Drievliet krijgt elke dag tientallen groepen schoolkinderen over de vloer. Maar of er nu meer boekingen zijn dan voor corona, durft Aponno (nog) niet te zeggen.

Ook op woensdag

Nieuw dit jaar is dat er nu elke dag van de week schoolreisjes zijn. Touringcarondernemer Out: "Zelfs op de woensdag, wat voorheen niet echt een schoolreisdag was omdat veel basisscholen op die middagen dicht zijn. Maar ook op die dagen zitten we nu vol met schoolreisjes. En dat duurt tot aan de zomervakantie."

De drukte beperkt zich niet tot pretparken als Drievliet. Ook meer educatieve attracties in de regio, zoals Archeon Museumpark in Alphen aan den Rijn en Naturalis Biodiversity Center in Leiden, zijn in trek. "We zien een inhaalslag na corona", laat een woordvoerder van Archeon weten.

Naturalis is ronduit blij dat het nu weer druk is. Augustus 2019 opende het nieuwe gebouw zijn deuren, mét het enorme skelet van tyrannosaurus rex Trix als grote publiekstrekker. Althans, dat was de bedoeling, Maar door corona is pas dit voorjaar de loop erin gekomen. Een opsteker, die, zo hoopt Naturalis, leidt tot een mooie zomer.