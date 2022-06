Eindelijk weer volle bak bij TT in Assen: 'Kan het wel van de daken schreeuwen'

In 2020, het jaar dat de coronapandemie uitbrak, waren slechts krekels te horen op het racecircuit in Assen. In 2021 reden de motoren rond voor slechts 11.500 toeschouwers. Maar bij de 91ste editie van de TT in Assen is het op 26 juni weer ouderwets volle bak.

De TT in Assen is zondag 26 juni live te zien bij de NOS, zowel de Moto3, de Moto2 als de MotoGP. De uitzending begint om 10.45 uur op NPO 1, NOS,nl en in de NOS-app.

Het schrappen van het evenement in 2020 kostte de organisatie 3,5 miljoen euro, hoewel de meeste bezoekers het geld van hun niet gebruikte kaartje niet terugvroegen. In de goede jaren had de TT wel de nodige reserves opgebouwd en bovendien bleven de sponsors het evenement trouw.

En dus komen over twee weken de motoren weer oerendhard aangescheurd op het TT-circuit. Met, uit Nederlands oogpunt, veel aandacht voor de Moto2, de klasse onder de MotoGP. Daar komen twee Nederlanders in actie: Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh.

De 23-jarige Bendsneyder kennen we inmiddels wel: hij is al sinds 2018 actief in de Moto2 en daarvoor al twee seizoenen in de Moto3. Maar Van den Goorbergh is een nieuwe naam. Hoewel, nieuw: hij is de zoon van voormalig motorcoureur Jurgen van den Goorbergh, in de jaren negentig de grote held van het Nederlandse publiek in de 250 cc, 500 cc en later de MotoGP.

Debuut Van den Goorbergh

Van den Goorbergh junior maakt dit seizoen zijn debuut, hij is nog maar zestien jaar. "Zestien-en-een-half jaar", corrigeert hij zelf. Terwijl zijn leeftijdsgenoten op de brommer niet harder mogen dan 45 kilometer per uur, tikt Van den Goorbergh snelheden tot 280 kilometer per uur aan. "We gaan wel iets harder over het circuit dan met een brommer", lacht het talent.