Man die inreed op menigte Berlijn heeft 'psychische problemen'

De politie onderzoekt of de posters die in de auto zijn gevonden met leuzen over Turkije erop iets te maken hebben met het motief van de man. De politie bestempelt het incident als een Amoktat.

Correspondent Wouter Zwart:

"Een Amoktat wordt begaan door iemand die compleet door het lint gaat en iets vreselijks begaat zoals een moord. De auto waarmee de man op de menigte inreed, had hij van zijn zus gestolen.

Vooralsnog zijn er geen harde bewijzen dat deze man politiek extreme of terroristische motieven had. De politie zegt dat als Turkije doelwit was geweest, hij ook naar een van de vele Turkse wijken in Berlijn had kunnen rijden, maar dat heeft hij niet gedaan."