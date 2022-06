Particuliere huurders zijn relatief het meest kwijt aan wonen

Mensen die een woning huren van een particuliere verhuurder zijn gemiddeld een groter deel van hun inkomen kwijt aan wonen dan andere huurders. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van een driejaarlijks woononderzoek.

Gemiddeld besteedden particuliere huurders vorig jaar bijna 42 procent van hun inkomen aan wonen. Dan gaat het om huur, maar bijvoorbeeld ook om gas en elektra. Bij corporatiehuurders ging het om een derde van hun inkomen en bij huiseigenaren om minder dan een kwart.

De huren in de particuliere sector stegen de afgelopen tijd fors, naar gemiddeld 835 euro. Ook ontvangen particuliere huurders minder compensatie via de huurtoeslag.

Maatregelen

Het kabinet maakte vorige maand bekend de huren in de vrije sector te willen beteugelen. Daarom komt er voor een deel van de huurhuizen een maximale huur op basis van een puntensysteem. Ook voor mensen met een laag inkomen wordt gewerkt aan maatregelen om de huren te verlagen.

Over het algemeen waren zowel huurders als huiseigenaren vorig jaar minder kwijt aan wonen in vergelijking met het onderzoek daarvoor, in 2018. Huurders besteedden er gemiddeld ruim 36 procent van hun besteedbaar inkomen aan en huiseigenaren ruim 23 procent.