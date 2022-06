Kort geding tegen Staat wegens 'gebrekkige controle' op separatorvlees

Er is te weinig controle op separatorvlees, het restvlees dat van de karkassen van dieren wordt gespoten. Dat zegt de actiegroep Foodwatch, die vandaag naar de rechter stapt. De organisatie vindt dat de Nederlandse staat onvoldoende toezicht houdt op de veiligheid van separatorvlees.

Separatorvlees wordt verwerkt in diervoeding, maar ook in bijvoorbeeld frikandellen en kipnuggets. "Het wordt met een hogedrukspuit van een karkas gespoten en verhit waarna je een soort vleessoep krijgt", zegt Foodwatch-directeur Nicole van Gemert in het NOS Radio 1 Journaal. Door die werkwijze zou het vlees gevoelig zijn voor bacteriën.

Foodwatch deed drie jaar onderzoek naar separatorvlees en kwam erachter dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nauwelijks controles uitvoert op separatorvlees. Ook is vaak niet duidelijk waar het vlees vandaan komt, als je het in de winkel koopt. "In de wet staat dat de traceerbaarheid van separatorvlees gegarandeerd moet zijn en dat je op het etiket moet zien uit welke fabriek het komt. Dat doen we met al het vlees. Juist als het gevoelig is voor dierziektes, moet het herleidbaar zijn."

Geen direct gevaar voor frikandeleter

Volgens Van Gemert lopen mensen die nu een frikandel of kipnugget eten geen gevaar. "Maar het probleem is dat je niet weet waar het vlees vandaan komt als er wel een probleem is. Je moet zorgen dat het proces zo veilig mogelijk verloopt om te voorkomen dat mensen ziek worden. Laten we een volgend voedselschandaal voor zijn."

Om betere controles af te dwingen dient vandaag in Den Haag het kort geding van Foodwatch tegen de Nederlandse staat.